Классон: для «Краснодара» это была больше чем просто победа

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал волевую победу над «Ахматом» (3:2) в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги.

Напомним, что после первого тайма хозяева уступали со счётом 0:2, но во второй половине забили три мяча.



«В эмоциональном плане для нас это была больше чем просто победа. Мы уступали, но нашли в себе силы перевернуть игру и победить. Я считаю, что это должно дать нам толчок. Это поспособствует нашим дальнейшим успехам», — приводит слова шведского хавбека интернет-издание Rusfootball.

Классона спросили, устал ли он после напряжённых матчей за «Краснодар» и свою национальную команду.

«Это же весело — играть столько матчей, это интересно! Ещё гораздо приятнее много выигрывать. Мы отыграли много матчей в этом году: я играл за Швецию, за клуб. И там, и здесь мы добились замечательных побед, в сборной отобрались на чемпионат мира — 2018. Я считаю, когда ты часто играешь, часто выигрываешь, то совсем не устаешь, ведь победы только придают сил», — заявил футболист.