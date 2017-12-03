«Краснодар» — «Ахмат» — 3:2. Видеообзор матча 19-го тура РФПЛ

В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» на своём поле одержал волевую победу над «Ахматом» — 3:2.



«Ахмат» открыл счёт на 29-й минуте, когда точным ударом отметился Антон Швец. На 36-й минуте Исмаэл сделал счёт 2:0. В начале второго тайма «Краснодар» один мяч отыграл — отличился Фёдор Смолов. Несколько минут спустя хозяева получили право на пенальти, но удар Андреаса Гранквист отразил Виталий Гудиев. Тем не менее, полностью завладев инициативой, «быки» всё-таки сумели сравнять счёт — на 68-й минуте это сделал Павел Мамаев. Вырвать победу подопечные Игоря Шалимова сумели на третьей компенсированной минуте — решающий мяч забил Жоаозиньо.

Видеообзор матча «Краснодар» — «Ахмат» смотрите на официальном сайте РФПЛ.