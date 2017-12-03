Шалимов: у Смолова, возможно, повреждение приводящей мышцы

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после домашнего матча 19-го тура РФПЛ с «Ахматом» (3:2) рассказал о повреждении нападающего Фёдора Смолова.

«У Смолова, возможно, повреждение приводящей мышцы», — заявил Шалимов, который также поделился мнение о прошедшей игре.

«Первый тайм мы провели плохо. Мяч ходил медленно. Это главная наша ошибка, когда мы плохо играем. Был перебор с длинными передачами. Мы знали, что «Ахмат» играет плотно, но при позиционной обороне линии нападения их действует высоко. Мы туда нацелили игроков, единственное, что им надо было действовать быстро. У нас же был технический брак. Пропустили два мяча со стандартов. Во втором было нарушение игровой дисциплины с нашей стороны. После перерыва мы, можно сказать, разозлились и взвинитили темп. Подавили соперника полностью. «Ахмат» же играл по счёту и от обороны. Нам это было на руку, мы подавили их полностью. Забили очень важный быстрый гол, не реализовали пенальти. Приятно, что мы выиграли последнюю домашнюю игру в этом году», — цитирует Шалимова Sportbox.