«Манчестер Сити» повторил рекорд АПЛ по количеству побед подряд в одном сезоне

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» обыграл на своём поле «Вест Хэм Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

«Манчестер Сити» продлил свою победную серию в нынешнем сезоне АПЛ до 13 матчей. Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы повторила рекорд по количеству побед подряд в матчах АПЛ одного сезона. Ранее подобное удавалось только «Арсеналу» (сезон-2001/02) и «Челси» (2016/17).

«Арсенал» одержал 13 побед подряд в 13 заключительных турах сезона-2001/02, а в первом туре последующего сезона довёл победную серию до 14 игр. Этот показатель остаётся рекордным для АПЛ, однако «МС» повторит и это достижение, если в гостевом матче следующего тура обыграет «Манчестер Юнайтед» (10 декабря).

В последний раз «Манчестер Сити» не побеждал в матче АПЛ 21 августа, когда сыграл на своём поле вничью с «Эвертоном» (1:1).