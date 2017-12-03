Гвардиола: победа «МС» над «Вест Хэмом» показала, что мы собой представляем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал домашнюю победу над «Вест Хэм Юнайтед» (2:1) в матче 15-го тура английской Премьер-лиги.

«Игра получилась похожей на несколько наших предыдущих встреч. Соперник оборонялся десятью игроками в своей штрафной, вскрыть оборону было практически невозможно. Нам помог выход второго нападающего во втором тайме, и это стало для меня большим уроком. Мы стали создавать больше моментов с двумя нападающими. «Манчестер Сити» одержал большую победу, которая показала, что мы собой представляем. Мы были намного лучше своего оппонента.

Бывают взлёты и падения. Сегодня во втором тайме команда сыграла великолепно. Мы набрали 39 очков в 13 последних матчах, и это много. Вы могли видеть, как команда бегала и боролась – вот почему сегодня мы можем ей гордиться», — цитирует Гвардиолу BBC.