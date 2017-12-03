Гвардиола: только приветствую, если «МС» позаимствует что-то из «Ферги-тайм»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после домашней победы над «Вест Хэм Юнайтед» (2:1) в матче 15-го тура английской Премьер-лиги (победный гол был забит на 83-й минуте) выразил мнение, что не будет против, если его команда что-то позаимствует из «Ферги-тайм».

«Я слышал о термине «Ферги-тайм». Во время работы Фергюсона с «МЮ» меня не было в Англии, но, конечно, о таком знаю. То, что показывал «Манчестер Сити» в концовках последних матчей, – это нежелание сдаваться. Только приветствую и почту за честь, если наша команда может что-то позаимствовать из «Ферги-тайм», — цитирует Гвардиолу The Telegraph.

«Манчестер Юнайтед» под руководством Фергюсона одержал множество побед на последних минутах, включая триумф в финале Лиги чемпионов 1999 года. Умение «красных дьяволов» забивать на последних минутах получило в английской футбольной среде название «Ферги-тайм» (Fergie time).