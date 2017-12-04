Делф: в гостях у «Ман Сити» команды постоянно паркуют автобус около своих ворот

Полузащитник «Манчестер Сити» Фабиан Делф прокомментировал победу над «Вест Хэм Юнайтед» (2:1) в матче 15-го тура АПЛ. Победный гол полузащитник «горожан» Давид Сильва забил на 83-й минуте.



«Было сложно. Команды, которые приезжают к нам в гости, только и занимаются тем, что постоянно паркуют автобус около своих ворот. Но у нас в команде есть такие игроки, как Давид Сильва, поэтому мы знали, что если продолжим играть в свой футбол, моменты придут. Во втором тайме мы были спокойны, немного расслабились и смогли найти пространство. Впереди у нас дерби, которое мы обязательно хотим выиграть», – приводит слова Делфа BBC.

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