Мойес: должны были сыграть намного лучше в эпизоде с победным голом Сильвы

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в матче 15-го тура АПЛ. Победный гол полузащитник «горожан» Давид Сильва забил на 83-й минуте.

«Мы опустошены. Мы проиграли, но мы играли с очень хорошей командой и долгое время доставляли им неприятности. В первом тайме у нас были очень хорошие моменты. Я разочарован, что мы не взяли ни одного очка, но удовлетворён нашей игрой. Мы хорошо сыграли на контратаках. Это мог бы быть наш день, но в концовке мы не реализовали отличный момент.

Мы должны были сыграть намного лучше в эпизоде с победным голом Сильвы. Однако в центре защиты у нас сегодня играл 18-летний парень, который в целом отлично справился", — приводит слова Мойеса BBC.