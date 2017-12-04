Адриан: «Вест Хэм» доставил «Манчестер Сити» немало хлопот

Голкипер «Вест Хэм Юнайтед» Адриан прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в матче 15-го тура АПЛ. Победный гол полузащитник «горожан» Давид Сильва забил на 83-й минуте.

«Я не могу быть доволен, поскольку мы проиграли и не набрали очков. Однако мы доставили им немало хлопот. Мы хорошо защищались и убегали в контратаки. У „Вест Хэма“ были шансы сделать счёт 2:2 в конце, но их игроки просто выше классом», — приводит слова Адриана BBC.

Отметим, что для 30-летнего Адриана это был первый матч в чемпионате Англии в нынешнем сезоне.