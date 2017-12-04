Индзаги о системе VAR: каждый раз должны сомневаться, прежде чем праздновать гол

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал использование системы видеоповторов (VAR) в матчах чемпионата Италии. Неделю назад римляне упустили победу в матче с «Фиорентиной» (1:1), пропустив гол после спорного пенальти, а в матче 15-го тура Серии А с «Сампдорией» (2:1) арбитры не поставили пенальти в ворота генуэзцев за игру рукой защитника Бартоша Берешиньски.

«Такое чувство, что VAR сейчас работает против нас. Я до сих пор не могу переварить инцидент в матче с „Фиорентиной“. Огорчает, что мы каждый раз должны сомневаться, прежде чем праздновать гол. В моё время достаточно было взглянуть на линейного арбитра», — приводит слова Индзаги Football Italia.