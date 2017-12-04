Наставник «Айнтрахта» Ковач не думает о работе у руля «Баварии»

Главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Нико Ковач признался, что не забивает себе голову слухами о том, что со следующего сезона может возглавить мюнхенскую «Баварию». Нынешний наставник немецкого гранда Юпп Хайнкес покинет свой пост по окончании текущего сезона.

«У меня есть важные задачи в «Айнтрахте». И это всё, что имеет для меня значение. Я хотел бы и дальше решать эти задачи. Конечно, приятно, когда твоё имя упоминается в связи с «Баварией». Я не могу сказать, насколько все эти слухи соответствуют истине. Но у меня отличный клуб и замечательная команда, которая ещё на стадии становления. И речь не идёт о работе в краткосрочной перспективе», — цитирует Ковача FAZ.