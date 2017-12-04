«Реал» нацелился на защитника «Реала Сосьедад» Одриосолу

Руководство и тренерский штаб мадридского «Реала» намерены усилить состав команды двумя новыми футболистами, сообщает Marca.

Одним из них является защитник «Реала Сосьедад» Альваро Одриосола. Другой – голкипер «Атлетика» из Бильбао Кепа Аррисабалага. О заинтересованности столичного клуба в услугах стража ворот «Атлетика» испанские СМИ писали уже неоднократно. Сообщалось, в частности, что «Королевский клуб» планирует приобрести этого игрока в зимнее трансферное окно за € 20 млн. Что же касается Одриосолы, то его в стане «сливочных» хотят видеть по окончании нынешнего сезона. Однако «Реал Сосьедад» намерен в свою очередь потребовать за игрока не менее € 40 млн. Контракт Одриосолы с клубом в силе до лета 2022 года, тогда как соглашение Аррисабалаги с «Атлетиком» действует до июня 2018 года.