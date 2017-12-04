Инсинье не поможет «Наполи» в матче с «Фейеноордом»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье пропустит заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом». Встреча состоится 6 декабря. Об этом сообщает Sport Mediaset.

Лоренцо Инсинье получил травму в матче 15-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:1) и был заменён на 76-й минуте. По информации СМИ, футболист накануне пропустил тренировку «Наполи» и 6 декабря на поле не выйдет.

Ожидается, что нападающий сможет помочь своей команде в 16-м туре чемпионата Италии. 10 декабря «Наполи» примет «Фиорентину».