Ведущая жеребьёвки ЧМ-2018 Командная рассказала, что посоветовал ей Линекер

Ведущая жеребьёвки чемпионата мира 2018 года Мария Командная в беседе с пресс-службой РФС рассказала, каким выдалось её утро после мероприятия, а также поведала о том, что сказал ей перед началом жеребьёвки бывший нападающий сборной Англии Гарри Линекер, также работавший в роли ведущего.

«Я еле встала в 11:30, притом что договорилась с подружками встретиться в 12 часов дня. Поняла, что нужно хотя бы начать собирать вещи. Никак не отмечала это мероприятие, я не люблю алкоголь и пить. Посидела в уголке, всех поблагодарила. Но такое впечатление, что это была очень тяжёлая ночь.

Перед самой жеребьёвкой было где-то 10 репетиций. Мы отрепетировали всё, что может быть. Прямо перед выходом на сцену я почему-то очень заволновалась, хотя сначала этого не было. Гарри увидел, что мне стало как-то не по себе и сказал: «Слушай, это возможность — одна на миллион. У миллиарда людей на нашей планете нет такой возможности, быть на церемонии, ещё и ведущими. Поэтому просто наслаждайся моментом».

Я считаю, что нужно наслаждаться моментом. Ещё недавно я и мечтать об этом не могла. Весь этот мандраж, тремор испарился в секунду», — поведала Командная.

Также Мария Командная рассказала, кто произвёл на неё самое сильное впечатление.

«Самое сильное впечатление произвело знакомство со Звонимиром Бобаном. Он оказался человеком, на которого я бы хотела равняться. Он очень образованный, умный человек, говорит на многих языках. При этом он очень добрый и действительно душой болеет за своё дело. Мне кажется, в жизни самое главное – это болеть за своё дело», — заключил Командная.

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