СМИ: Роналду вручат «Золотой мяч» на Эйфелевой башне

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду станет обладателем «Золотого мяча» и получит его на Эйфелевой башне. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Вручение премии состоится 7 декабря, на следующий день после матча группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией». Вести церемонию в 2017 году будут Жером Ревон и бывший футболист Давид Жинола.

Напомним, что в начале октября были названы имена 30 претендентов на награду.

На «Золотой мяч» по итогам нынешнего года претендуют: Неймар («ПСЖ»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лука Модрич («Реал»), Марсело («Реал»), Н’Голо Канте («Челси»), Луис Суарес («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ян Облак(«Атлетико»), Дрис Мертенс («Наполи»), Роберт Левандовски («Бавария), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Эдин Джеко («Рома»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Радамель Фалькао («Монако»), Тони Кроос («Реал»), Садио Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»), Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Д), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Матс Хуммельс («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Криштиану Роналду («Реал»), Эден Азар («Челси»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Иско («Реал») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Ранее Криштиану Роналду выигрывал «Золотой мяч» в 2008, 2013, 2014 и 2016 годах.