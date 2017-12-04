Радимов: «Зенит» в матче с «Ахматом» должен положить всё на алтарь победы

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о победе команды над «Уралом» (2:1) в матче 19-го тура РФПЛ, а также отметил важность следующего поединка сине-бело-голубых в чемпионате России с «Ахматом».



«Зенит» начал чемпионат очень здорово и с огромным отрывом лидировал. В команде многие приспособились, стали перекрывать отдельные участки поля, того же Паредеса, и нам с трудом стали даваться голы. В том, что «Зенит» обыграл «Урал», нет ничего удивительного. Это в принципе должно было случиться, потому что наша команда выше классом. Сама игра понравилась, но настораживает другое: чтобы выиграть чемпионат, надо побеждать на выезде. Если сейчас попробуете вспомнить, когда в последний раз мы выигрывали в гостях, то у вас возникнут затруднения (24 сентября «Зенит» в гостях обыграл «Краснодар». — Прим. «Чемпионата»). Я и сам затрудняюсь ответить. Посмотрите, как другие команды играют на выезде: в Туле «Спартак» дожал соперника, в Хабаровске победу вырвал «Локомотив». Понятно, что без фарта не обойтись, но победы на выезде — это одна из составляющих борьбы за чемпионство. Думаю, в матче с «Ахматом» мы должны переломить эту тенденцию. Это именно та игра, после которой нужно остаться в чемпионской гонке. Команда должна положить всё на алтарь победы. Понятно, ещё будет матч с «Реалом Сосьедад», но не думаю, что он настолько важен, как тот, который состоится в Грозном", — сказал Радимов в интервью «Радио Зенит».



Матч 20-го тура РФПЛ «Ахмат» — «Зенит» состоится 11 декабря в Грозном.

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