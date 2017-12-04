Кьеллини не поможет «Ювентусу» в Греции, Манджукич вошёл в заявку

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини не поможет команде в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» из-за проблем с желудком, сообщает официальный сайт туринцев. При этом в заявку включён форвард Марио Манджукич, который пропустил предыдущую игру, с «Наполи» (1:0), из-за повреждения икроножной мышцы.

Матч «Олимпиакос» — «Ювентус» состоится в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис» завтра, 5 декабря. Начало — в 22:45 мск.

Заявку «Ювентуса» на игру можно посмотреть в «твиттере» клуба.