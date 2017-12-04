Орлов: надо определиться, «Локомотив» едет на «Сапсане» или на старом паровозе

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил шансы «Зенита» догнать «Локомотив» в турнирной таблице РФПЛ. На текущий момент «железнодорожники» опережают сине-бело-голубых на шесть очков.



«Надо определиться, „Локо“ едет на „Сапсане“ или на старом паровозе. Выдержит ли этот паровоз или „Сапсан“? Они тоже набрали темп, идут без поражений, и это очень много значит. Более того, добавляются опытнейшие Ари и Чорлука, которые реально усилят команду. Это очень сложный момент для всех соперников. Но, думаю, потери очков будут у всех и тот же „Тосно“ даст бой „железнодорожникам“. Возможно, с тосненцами „Локомотиву“ играть даже труднее, чем с „Зенитом“.



Что касается „Зенита“, то команде важно обрести своё лицо, свой стиль, поставить игру. А очки — это следствие показываемой игры. Во-первых, надо, чтобы народ был доволен. В „Зените“ играют четыре кандидата в сборную Аргентины, и, думаю, тренер этой национальной команды никого просто так брать не будет. Рискнули, взяли молодых, и они должны ещё расти. По забитым и пропущенным голам „Зенит“ выглядит очень прилично, лучше „Локомотива“, ЦСКА и „Спартака“. А вот очков не хватает, шести очков», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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