Жезуш: у «Спортинга» два плана на матч с «Барселоной», и они зависят от Месси

Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от выездного матча Лиги чемпионов с «Барселоной» (5 декабря).



«Этот поединок не может быть главным в сезоне — он был бы таким, если бы „Спортинг“ играл в финале Лиги чемпионов.



Что касается Месси, он не вышел с первых минут против „Ювентуса“ в Турине, и, мне кажется, завтра он тоже начнет на скамейке, хотя это только предположение. В любом случае, наличие или отсутствие Лионеля Месси в стартовом составе не слишком повлияет на нашу стратегию. У нас есть план «А», на случай если Месси в основе, и план „Б“, если он на скамейке, и мы будем их придерживаться», — отметил тренер.

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