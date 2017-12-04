Фабрегас: что такое 30? Ничто, я очень молод, действительно так считаю

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поделился ожиданиями от домашнего матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (5 декабря) и ответил на вопрос о возрасте.



«Главная цель была достигнута — мы вышли из группы. Однако расслабляться не собираемся, потому что хотим занять первое место, а „Атлетико“ будет полон решимости, потому что они бьются за свой шанс. Будет великолепный матч.



Ты должен адаптироваться под требования тренера, и здесь очень важно быть в форме. Физически чувствую себя лучше, чем в последние годы. Не скажу, что никогда не чувствовал себя так хорошо, потому что просто не помню, как чувствовал себя в молодости. Мне пришлось приспосабливаться к новым обязанностям в обороне, хотя, понятно, защита не была моим сильнейшим качеством. В начале прошлого сезона тренер не видел меня в схеме 3-4-3, а сейчас он мне доверяет. Он видит, что я прогрессирую на тренировках и в играх. Мне 30, но я не прекращаю учиться. Что такое 30? Ничто. Я очень молод. Я действительно так считаю исходя из позиции, на которой играю, и качества игры, что демонстрирую. Я могу играть еще много лет, примеров здесь немало.



Не буду лгать, что мне не хотелось бы выиграть Лигу чемпионов. Это сложный турнир, и я играю в нем уже давно. Я играл в полуфиналах, потерпел жестокое поражение в финале. В этом турнире тебе должно немного везти, надо демонстрировать стабильность и силу, и тогда, возможно, это будет год „Челси“, — отметил игрок.

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