Вейналдум: если честно, у «Спартака» хорошая команда, а Промес — реальная угроза

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум отдал должное игровым способностям своего соотечественника Квинси Промеса в преддверии встречи со «Спартаком» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Хавбек из Нидерландов отметил и силу «Спартака» в целом, вспомнив события осенней игры в Москве, которая завершилась со счётом 1:1.



«Промес — это реальная угроза. Думаю, он уже это продемонстрировал в матчах своего чемпионата, отметившись большим количеством голов и передач. Это футболист, за которым нужно постоянно следить.



Если быть честным, «Спартак» — хорошая команда. В первой встрече они были лучше, чем я ожидал. Тот матч пропустили несколько игроков, в том числе и Промес, и теперь команда соперников стала сильнее. Не думаю, что нам следует выходить на игру с мыслями о том, что достаточно и одного очка. Учитывая игру «Спартака», это может быть опасным», — цитирует Вейналдума Liverpool Echo.



Встреча соперников состоится 6 декабря на «Энфилде» и начнётся в 22:45 мск.

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