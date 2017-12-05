Анчелотти: в «Баварии» от меня требовали изменить мою работу, но я не согласился

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти в очередной раз ответил на вопросы о своей отставке. Итальянский специалист был уволен по ходу нынешнего сезона, а сменил его на этом посту Юпп Хайнкес.

«У меня есть свой метод работы, и я его не меняю. От меня требовали изменить мою работу, но я просто не согласился. Если ты принимаешь решения, а руководство клуба не поддерживает тебя, то ты мёртв. Говорят, что мы тренировались мало? Я предпочитаю 60 минут интенсивной тренировки. Когда тренер не доверяет игроку, а тот идёт к руководству клуба и получает от него поддержку, то этот специалист теряет лицо перед другими игроками. И ты уже не можешь прийти в себя. Если верить СМИ, то я был уволен вследствие того, что пять ведущих игроков были настроены против меня», — цитирует Анчелотти Rai Sport.