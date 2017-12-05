Филипе Луис: Диего Коста будет очень полезен «Атлетико», он уже адаптировался

Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис очень рад тому, что со второго круга чемпионата Испании команде сможет помочь нападающий Диего Коста. Последний до января не имеет права выходить на поле вследствие санкций ФИФА в отношении испанского клуба.

«Диего Коста – очень сильный футболист. Ведь он забивает голы, которые приносят победу. Он любит Мадрид, и его желанием было возвращение в «Атлетико». Да, огорчает то, что он не может в данный момент выходить на поле, но нам осталось ждать всего месяц. Коста будет очень полезен «Атлетико», так как он уже адаптировался к клубу», — приводит слова Филипе Луиса Marca.