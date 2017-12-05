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Эффенберг: уверен, в «Баварии» сейчас не знают имя будущего наставника команды

Футбол

Бывший полузащитник «Баварии» Штефан Эффенберг считает, что дискуссии относительно будущего главного тренера мюнхенцев вредят команде и её нынешнему наставнику Юппу Хайнкесу. Уже известно, что последний покинет свой пост по окончании сезона, а руководство немецкого гранда обещает назвать имя нового тренера в ближайшие месяцы.

«Бурные дискуссии не идут на пользу клубу, Хайнексу и футболистам. Я уверен, что сейчас в «Баварии» не знают имя будущего наставника команды», — приводит слова Эффенберга t-online.

Ранее сообщалось, что Хайнкес посоветовал руководству «Баварии» сделать ставку на бывшего рулевого дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля.

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