Эффенберг: уверен, в «Баварии» сейчас не знают имя будущего наставника команды

Бывший полузащитник «Баварии» Штефан Эффенберг считает, что дискуссии относительно будущего главного тренера мюнхенцев вредят команде и её нынешнему наставнику Юппу Хайнкесу. Уже известно, что последний покинет свой пост по окончании сезона, а руководство немецкого гранда обещает назвать имя нового тренера в ближайшие месяцы.

«Бурные дискуссии не идут на пользу клубу, Хайнексу и футболистам. Я уверен, что сейчас в «Баварии» не знают имя будущего наставника команды», — приводит слова Эффенберга t-online.

Ранее сообщалось, что Хайнкес посоветовал руководству «Баварии» сделать ставку на бывшего рулевого дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля.