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Тораль: болельщики «Валенсии» благодарят меня, но благодарить надо игроков

Тораль: болельщики «Валенсии» благодарят меня, но благодарить надо игроков
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Руководство и болельщики «Валенсии» очень довольны работой главного тренера команды Марселино Гарсии Тораля. Последний возглавил «летучих мышей» по окончании предыдущего сезона, и по итогам 17 туров нынешнего сезона команда с 34 очками занимает 3-е место в турнирной таблице.

«Это правда, болельщики «Валенсии» благодарят меня на улицах города. И достаточно часто. В результате я чувствую себя удачливым человеком. Однако я всегда говорю, что благодарить надо игроков. Ведь именно они способствуют тому, чтобы мы наслаждались футболом», — приводит слова Тораля AS.

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