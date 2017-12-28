Тораль: болельщики «Валенсии» благодарят меня, но благодарить надо игроков

Руководство и болельщики «Валенсии» очень довольны работой главного тренера команды Марселино Гарсии Тораля. Последний возглавил «летучих мышей» по окончании предыдущего сезона, и по итогам 17 туров нынешнего сезона команда с 34 очками занимает 3-е место в турнирной таблице.

«Это правда, болельщики «Валенсии» благодарят меня на улицах города. И достаточно часто. В результате я чувствую себя удачливым человеком. Однако я всегда говорю, что благодарить надо игроков. Ведь именно они способствуют тому, чтобы мы наслаждались футболом», — приводит слова Тораля AS.