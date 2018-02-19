Алдонин: любая затяжка игры в матче с «Црвеной Звездой» не на руку ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал об ожиданиях от ответного матча российского клуба с «Црвеной Звездой» в 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра, в Белграде, закончилась безголевой ничьей.

«0:0 на выезде — приемлемый счет для еврокубков. Понятно, у «армейцев» хорошие шансы на выход в следующий этап. У ЦСКА и «Локомотива» на данном этапе лучшие шансы среди наших клубов. С задачей не проиграть первый официальный матч красно-синие справились. Понятно, что начинать с еврокубков сразу после сборов всегда трудно. Поэтому, конечно, основная задача здесь была — не пропустить и не проиграть. Думаю, в следующей матче «армейцам» необходимо сыграть более агрессивно. У соперника в том матче были моменты, и Игорь Акинфеев выручил. Хорошо, что Игорь выручил, но, с другой стороны, всегда есть риск получить неприятности от атаки оппонента. «Црвена Звезда» — достаточно зубастая и амбициозная команда. Они это доказали успешным выступлением в этом евросезоне. Они ведь и «Краснодар» еще в квалификации выбили. Очень тяжёлый тогда поединок был. Поэтому ЦСКА необходимо проделать очень хорошую работу и приложить максимум усилий, чтобы одолеть соперника. Хотя «армейцы» некоторое преимущество в прошедшей игре имели.

Овертайм? Не хотелось бы. Любая затяжка игры будет «армейцам» не на руку. Им просто может не хватить свежести, не хватить сил. Хочется, чтобы матч завершился в основное время. Естественно, с нулем у своих ворот. Надеюсь, ЦСКА справится с задачей»,