Болельщики сборной Ирана мешали Роналду спать накануне матча

Сборная Португалии столкнулась с проблемами накануне матча третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 с командой Ирана, сообщает B24 в своём «твиттере».



Ночью накануне игры группа иранских болельщиков пришла к отелю в Саранске, где остановилась португальская команда, и начала шуметь, чем помешала некоторым из футболистов соперника. В частности, недовольным поведением фанатов остался нападающий Криштиану Роналду, который был вынужден выйти на балкон своего номера и жестами попросить иранцев вести себя потише.



Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 между сборными Ирана и Португалии состоится сегодня, 25 июня, в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.