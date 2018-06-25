Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики сборной Ирана мешали Роналду спать накануне матча

Болельщики сборной Ирана мешали Роналду спать накануне матча
Комментарии

Сборная Португалии столкнулась с проблемами накануне матча третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 с командой Ирана, сообщает B24 в своём «твиттере».

Ночью накануне игры группа иранских болельщиков пришла к отелю в Саранске, где остановилась португальская команда, и начала шуметь, чем помешала некоторым из футболистов соперника. В частности, недовольным поведением фанатов остался нападающий Криштиану Роналду, который был вынужден выйти на балкон своего номера и жестами попросить иранцев вести себя потише.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 между сборными Ирана и Португалии состоится сегодня, 25 июня, в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android