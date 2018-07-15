Моуринью: в финале ЧМ-2018 не будет фаворита

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018 между национальными командами Франции и Хорватии.

«Финал — это один матч, сегодня всё решится. Франция считается фаворитом в силу традиций, к тому же она больше отдыхала, меньше играла. Но Хорватия сделала то, что никто не мог предугадать, футболисты показали правильную психологию, свою командную гордость. Эти качества могут помочь побороть усталость. Сегодня я не буду никого называть фаворитом, его не будет.

На хорватов работает тот факт, что перед началом турнира никто не ожидал от них выхода в финал. Но они этого добились. Групповой этап был непростым, но Хорватия победила Аргентину со счётом 3:0, отчего весь мир раскрыл рот. Потом был плей-офф с сильными командами, где они неожиданно дошли до финала. В футболе принято говорить, что лучшее лекарство от усталости — это победа. Даже клубы в марте-апреле чувствуют себя свежими, если побеждают. Хорваты сегодня справятся. Франция сможет контролировать игру, если только станет играть интенсивно», — цитирует Моуринью RT на русском.

Матч Франция — Хорватия состоится сегодня, 15 июля, в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи запланировано на 18:00 мск.