Розыгрыш билетов на матч «Локомотив» — «Ахмат»

В субботу, 29 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Ахматом». Поединок пройдёт на московском стадионе «РЖД Арена».
«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрываются три пары билетов на эту игру. Для победы участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, ответить на вопрос «Хочешь пойти на матч „Локомотив“ — »Ахмат"?" и ждать итогов жеребьёвки. Победители будут определены 28 сентября в 14:40 мск.
«Локомотив» — действующий чемпион России. Старт нынешнего сезона для подопечных Юрия Сёмина получился тяжёлым, и команде сейчас необходима поддержка болельщиков. «Ахмат» после смены тренера не проигрывает более месяца, и в своём последнем гостевом матче грозненцы одолели «Спартак» со счётом 2:1.
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