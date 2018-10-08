Бузникин: «Краснодар» постарается навязать «Зениту» борьбу в чемпионате

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в гостевом матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Краснодар» подустал, может быть, «Зенит» чуть-чуть посвежее казался. Может, чуть больше сил осталось у питерцев на второй тайм. А так в принципе игра была равной. В какие-то моменты она проходила с преимуществом футболистов «Зенита», временами футболисты «Краснодара» перехватывали инициативу. В принципе, игра шла на три результата, но «Зенит» сумел реализовать свои моменты.
Для «Зенита», как и для «Краснодара», это была ключевая игра на данном этапе сезона. Конечно, она была очень важна. Теперь «Зенит» почувствовал уверенность, но пока ещё ничего не решено в этом чемпионате.
Можно ли считать «Краснодар» претендентом на чемпионство? Хотелось бы в это верить, ведь команда выглядит действительно неплохо, даже хорошо. Постараемся навязать «Зениту» борьбу», — приводит слова Бузникина «Спорт уик-энд».
«Зенит» (25 очков), который остаётся на первом месте в турнирной таблице РПЛ, увеличил до шести баллов отрыв от «Краснодара», находящегося на второй строчке.
- 1 августа 2022
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