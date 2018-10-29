«Рубин» объяснил отсутствие Азмуна и Могилевца в заявке на матч со «Спартаком»

Игроки «Рубина» полузащитник Павел Могилевец и нападающий Сердар Азмун получили повреждения перед матчем 12-го тура чемпионата России со «Спартаком», сообщает официальный "твиттер" клуба.
Оба футболиста травмировались на тренировке, и им были наложены швы. Из-за травм они не попали в заявку на матч со «Спартаком», который состоится сегодня, 29 октября. Сроки восстановления игроков будут сообщены дополнительно.
Матч «Рубин» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Казань Арена» и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В этом сезоне 23-летний Азмун провёл за «Рубин» 13 матчей во всех турнирах, стал автором пяти голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 25-летнего Могилевца один голевой пас в 13 матчах.
- 3 ноября 2022
-
01:41
-
01:38
-
01:24
-
01:20
-
01:10
-
00:59
-
00:55
-
00:55
-
00:55
-
00:53
-
00:53
-
00:39
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:18
-
00:10
-
00:02
- 2 ноября 2022
-
23:56
-
23:43
-
23:41
-
23:22
-
23:19
-
23:15
-
23:15
-
22:45
-
22:43
-
22:34
-
22:33
-
22:22
-
22:12
-
22:08
-
22:07
-
22:02
-
21:56