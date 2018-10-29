«Рубин» объяснил отсутствие Азмуна и Могилевца в заявке на матч со «Спартаком»

Игроки «Рубина» полузащитник Павел Могилевец и нападающий Сердар Азмун получили повреждения перед матчем 12-го тура чемпионата России со «Спартаком», сообщает официальный "твиттер" клуба.

Оба футболиста травмировались на тренировке, и им были наложены швы. Из-за травм они не попали в заявку на матч со «Спартаком», который состоится сегодня, 29 октября. Сроки восстановления игроков будут сообщены дополнительно.

Матч «Рубин» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Казань Арена» и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В этом сезоне 23-летний Азмун провёл за «Рубин» 13 матчей во всех турнирах, стал автором пяти голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 25-летнего Могилевца один голевой пас в 13 матчах.