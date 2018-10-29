Рианчо: на матч с «Рубином» приехали 20 спартанцев

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, чего ожидает от встречи с «Рубином» в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«С Бердыевым у нас всегда были прекрасные отношения, мы были практически семьёй. Те отношения остаются до сих пор. Сегодняшняя игра — это противостояние двух команд. Он работает в „Рубине“, а я в „Спартаке“, ничего более.



У меня не было времени для серьёзной работы и серьёзных перемен. Упор я делал на психологическую работу, чтобы команда почувствовала уверенность в своих силах.



Проблема ли, что в нашем составе нет нападающих? Зато приехали 20 спартанцев. Хочу, чтобы ребята сегодня вышли на поле и бились, как спартанцы. Этого будет достаточно», — сказал Рианчо в эфире телеканала «Матч Премьер».