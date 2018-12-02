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Лебёф — о симуляциях Неймара: в моё время он бы закончил в лазарете

Лебёф — о симуляциях Неймара: в моё время он бы закончил в лазарете
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Франк Лебёф, чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции, подверг критике нападающего «ПСЖ» Неймара за симуляции во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:1).

«Неймар — один из лучших игроков мира, но на его поведение в том матче было стыдно смотреть. Если он продолжит в том же духе, то войдёт в историю, но не в качестве отличного футболиста, а как симулянт.

На месте судьи я бы не вёлся на подобные провокации. Три из четырёх его падений были театральными. Всех раздражают подобные действия.

В моё время он бы закончил в лазарете. Он не уважает зрителей и других игроков. Я никогда не видел, чтобы Фирмино, Мбаппе или Кавани вели себя подобным образом.

Точно так же Неймар действовал на чемпионате мира. Когда это закончится? Он был хорош в матче с «Ливерпулем», но было неприятно смотреть на его падения. Кажется, что ему наплевать на мнение соперников и партнёров", — приводит слова Лебёфа RMC Sport.

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