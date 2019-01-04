Гвардиола одержал 100-ю победу в качестве главного тренера «Манчестер Сити»

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Для главного тренера хозяев Хосепа Гвардиолы эта победа стала 100-й в официальных матчах на посту наставника манчестерской команды, которую он возглавил летом 2016 года.

Во время работы в испанской «Барселоне» (с 2008 по 2012 год) 47-летний специалист одержал победу в 179 играх команды, а вместе с немецкой «Баварией» (с 2013 по 2016 год) он победил в 121-м матче.

«Ливерпуль» впервые проиграл в этом сезоне АПЛ, прервав серию из 20 матчей без поражений (17 побед, 3 ничьи). Мерсисайдцы (54 очка) продолжают лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Манчестер Сити» (50) – на второй строчке.