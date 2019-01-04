Гвардиола: не помню такой жёсткой АПЛ, каждая игра — финал

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:1) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги, отдав должное игрокам своей команды.

«Я горжусь ими, но не только сегодня. Мы проиграли две игры за четыре дня, но вы не можете забыть, что они сделали за 16 месяцев. Знали, что сегодня финал, если проиграем, то почти всё закончится. Это заслуга невероятных игроков. Именно так мы должны действовать в Лиге чемпионов. Обе команды пытались испытывать друг друга, мы не боялись, у нас не было страха при давлении.

Они — лидеры, это четыре очка, но мы сократили разрыв. Знали, что если выиграем, то будем бороться за Премьер-лигу, если проиграем, то всё закончится. Я не помню такой жёсткой лиги, так много отличных команд борются за титул. Каждая игра – финал», — цитирует испанского специалиста BBC Sport.