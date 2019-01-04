«Тоттенхэм» активировал опцию продления контракта Алдервейрелда на год

«Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с защитником Тоби Алдервейрелдом.



Контракт бельгийского футболиста со «шпорами» был рассчитан до лета 2019 года, однако включал опцию продления ещё на один сезон, чем клуб и воспользовался. Ранее о намерении «Тоттенхэма» продлить соглашение с Алдервейрелдом заявлял главный тренер команды Маурисио Почеттино.



По условиям контракта, после продления любой клуб сможет следующим летом выкупить 29-летнего защитника за £ 25 млн (примерно € 27,7 млн). Алдервейрелд выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги бельгиец принял участие в 19 матчах.



Напомним, минувшим летом заполучить Алдервейрелда пытался «Манчестер Юнайтед», однако стороны не сумели договориться о сумме трансфера.

Почеттино подтвердил, что «Тоттенхэм» продлит контракт с Алдервейрелдом на год