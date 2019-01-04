«Челси» не отпустит Фабрегаса в «Монако», пока не найдёт ему замену

«Челси» пока не собирается отпускать полузащитника Сеска Фабрегаса, несмотря на достигнутое соглашение о трансфере с «Монако». Как сообщает Calciomercato, 31-летнему футболисту придётся немного подождать с переездом во Францию до того момента, пока лондонский клуб не найдёт ему замену.

Ранее в СМИ сообщалось, что испанский футболист уже согласовал с монегасками условия контракта, который будет рассчитан на два с половиной сезона – до лета 2021 года. Помимо выгодных условий соглашения Фабрегас получит солидный бонус – более € 10 млн.

Контракт Фабрегаса с «Челси» рассчитан до лета нынешнего года. Таким образом, начиная с 1 января он получил право вести переговоры о предварительном контракте с другими клубами.