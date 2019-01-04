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ЦСКА опубликовал видео из архива под грифом «секретно» с шеф-поваром Слуцким

Фото: pfc-cska.com
ЦСКА опубликовал видео из архива под грифом «секретно» с шеф-поваром Слуцким
Футбол / РПЛ

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала в «Твиттере» видео из архива с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким в образе шеф-повара ресторана «Ля Кони».

«Несколько лет в клубном архиве под грифом «секретно» хранились, возможно, лучшие актёрские работы наших футболистов. Мы решили, что пришло время снять запреты и передать искусство народу. Серию скетчей начинает главный тренер тех лет, Леонид Слуцкий!» — говорится в сообщении пресс-службы «армейцев».

Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 год, три раза становился с командой чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Сейчас 47-летний специалист возглавляет голландский «Витесс».

Посмотреть видео можно в «твиттере» ЦСКА.

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