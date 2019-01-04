«Рубин» определился с соперниками по товарищеским матчам на сборе в Белеке

«Рубин» проведёт два товарищеских матча на сборе в Белеке (Турция), сообщает пресс-служба казанского клуба в «Твиттере».

13 января подопечные Курбана Бердыева проведут товарищеский матч с венгерским клубом «Диошдьёр», который занимает десятое место в турнирной таблице национального чемпионата после 18 туров. 17 января «Рубин» сыграет с «Вииторулом», располагающимся на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Румынии после 21 тура.

«Рубин» после 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги находится на шестом месте в турнирной таблице.

Казанская команда проведёт все три зимних сбора в Турции. Первый сбор продлится до 17 января. Ранее стало известно, что «Рубин» отправился в Белек без голкипера Сослана Джанаева, об уходе которого из-за высокой зарплаты ранее сообщалось в СМИ.