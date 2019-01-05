Гвардиола получил предупреждение от FA из-за поведения в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил предупреждение от Футбольной ассоциации Англии (FA) за своё поведение в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:1), сообщает BBC.

Во время матча 47-летний специалист бурно проявлял эмоции, демонстративно бросил шарф на землю и накричал на резервного судью Мартина Аткинсона. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор был вынужден подойти в техническую зону, чтобы успокоить темпераментного испанца.

Для Гвардиолы победа над «Ливерпулем» стала 100-й в официальных матчах на посту наставника манчестерской команды, которую он возглавил летом 2016 года.

«Ливерпуль» впервые проиграл в этом сезоне АПЛ, прервав серию из 20 матчей без поражений (17 побед, 3 ничьи). Мерсисайдцы (54 очка) продолжают лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Манчестер Сити» (50) – на второй строчке.