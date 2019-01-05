Агент сообщил о возможном переходе полузащитника «Ривер Плейт» в «Реал»

Агент Ренато Корси, представляющий интересы полузащитника «Ривер Плейт» Эксекиэля Паласиоса, сообщил, что в ближайшие дни «Реал» может договориться о переходе игрока.

«Руководство «Ривер Плейт» встретилось с представителями «Реала» в Абу-Даби. В ближайшие дни будет сделано официальное предложение, переговоры находятся в продвинутой стадии. Эксекиэль и его семья хотели бы, чтобы переход был в июне. «Реал» также не против, чтобы Паласиос остался в «Ривере» до лета.

«Реал» заинтересован в приобретении Паласиоса, и, скорее всего, «Ривер Плейт» согласится его продать. В понедельник-вторник будет сделано официальное трансферное предложение», — цитирует Корси Goal со ссылкой на программу La Oral Deportiva de Radio Rivadavia.

В прошлом сезоне чемпионата Аргентины 20-летний Паласиос принял участие в девяти матчах, на его счету два гола и две результативные передачи.