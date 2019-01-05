Клуб РПЛ ведёт переговоры по португальскому нападающему из чемпионата Румынии

Спортивный директор румынского клуба «Газ Метан» Октавиан Морару рассказал о переговорах с другими клубами по трансферу нападающего команды Карлуша Фортеша. По его словам, на португальского футболиста претендуют три клуба, один из которых — из Российской Премьер-Лиги.

«Мы ведём переговоры по Фортешу с клубом из ОАЭ, командой из итальянской Серии B и российской командой, которая не является топ-клубом, но выступает в Премьер-Лиге», — цитирует Морару Prosport.ro.

В этом сезоне чемпионата Румынии Фортеш принял участие в 19 матчах (18 — в основном составе) за «Газ Метан» и забил пять мячей. 24-летний футболист выступает в команде с 2018 года. Ранее он играл за вторые команды сантандерского «Расинга» и «Браги», за португальскую «Визелу» и турецкий «Санлурфаспор».