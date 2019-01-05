«Манчестер Юнайтед» — «Рединг»: онлайн-трансляция начнётся 5 января в 15:30

Сегодня, 5 января, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Рединг». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Ассистентами главного судьи выступят Даррен Кэнн и Энди Гарратт. Резервным рефери на матч назначен Дэвид Кут.

В 21 матче сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице. «Рединг» занимает 23-е место в таблице Чемпионшипа после 26 туров, в активе команды 20 очков.

Посмотреть расписание всех матчей 1/32 финала Кубка Англии можно на «Чемпионате».