«Краснодар» отклонил предложение «Индепендьенте» об аренде Куэвы

«Краснодар» отклонил предложение аргентинского клуба «Индепендьенте» об аренде полузащитника Кристиана Куэвы, сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул в своём «Твиттере».



По информации источника, российский клуб не хочет отдавать полузащитника в аренду на полгода с последующим правом выкупа. Отмечается, что Куэва намерен поговорить с руководством «быков», чтобы получить возможность покинуть команду.



Напомним, Куэва перешёл в «Краснодар» минувшим летом из «Сан-Паулу». До этого успел поиграть за такие клубы, как «Райо Вальекано», «Альянса Лима», и команды из Южной Америки. Минувшим летом Куэва принял участие в розыгрыше чемпионата мира — 2018 в составе сборной Перу, не сумевшей преодолеть групповой этап.

«Индепендьенте» сделал «Краснодару» предложение об аренде Куэвы