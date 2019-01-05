«Челси» готов заплатить € 50 млн за полузащитника «Кальяри» Бареллу

Полузащитник итальянского «Кальяри» Николо Барелла может продолжить карьеру в лондонском «Челси», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, английский клуб видит в 21-летнем итальянском хавбеке замену Сеску Фабрегасу, который скоро уйдёт из команды. «Кальяри» хочет выручить с продажи Бареллы € 50 млн, и за трансфер игрока «Челси» готов заплатить требуемую сумму.

Барелла является воспитанником «Кальяри», в основном составе которого дебютировал в 2014 году. В этом сезоне чемпионата Италии полузащитник принял участие в 18 матчах (все — в основном составе), на его счету один мяч. В активе игрока матчи за молодёжные сборные Италии разных возрастов и одна игра в составе главной национальной команды.