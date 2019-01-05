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Зидан может сменить Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса» летом

Зидан может сменить Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса» летом
Футбол / Италия

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Ювентус» летом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Аллегри планирует покинуть пост наставника туринцев по окончании сезона-2018/19, несмотря на то что контракт рассчитан до лета 2020 года. Ожидается, что преемником Аллегри на этом посту станет Зидан.

Аллегри работает в «Ювентусе» с июля 2014 года. Под руководством итальянского специалиста туринцы четырежды выигрывали чемпионат и Кубок Италии, а также становились обладателями Суперкубка Италии. Зидан покинул пост главного тренера «Реала» по окончании сезона-2017/18. Мадридский клуб под руководством француза трижды становился победителем Лиги чемпионов.

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