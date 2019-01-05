Зидан может сменить Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса» летом

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Ювентус» летом, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, Аллегри планирует покинуть пост наставника туринцев по окончании сезона-2018/19, несмотря на то что контракт рассчитан до лета 2020 года. Ожидается, что преемником Аллегри на этом посту станет Зидан.



Аллегри работает в «Ювентусе» с июля 2014 года. Под руководством итальянского специалиста туринцы четырежды выигрывали чемпионат и Кубок Италии, а также становились обладателями Суперкубка Италии. Зидан покинул пост главного тренера «Реала» по окончании сезона-2017/18. Мадридский клуб под руководством француза трижды становился победителем Лиги чемпионов.

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