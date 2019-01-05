Источник: Гранат согласился почти на тройное понижение зарплаты в «Рубине»

Казанский «Рубин» ведёт переговоры о понижении зарплаты с защитниками Владимиром Гранатом и Фёдором Кудряшовым, сообщает «Спорт Бизнес Online».

По информации источника, годовая зарплата футболистов составляет примерно € 1,5 млн. Определённых договоренностей «Рубину» удалось достигнуть только с Гранатом. Защитник согласился почти на тройное понижение зарплаты, ради того чтобы остаться в клубе и продолжить работу с главным тренером Курбаном Бердыевым. «Рубин» готовит новый контракт с 31-летним футболистом.

Напомним, Гранат и Кудряшов оказались в числе футболистов «Рубина», не полетевших с командой на первый сбор. Казанский клуб проведёт первый этап подготовки к возобновлению чемпионата в Турции.