Клопп: при мне «Ливерпуль» никогда не был на одном уровне с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о соперничестве с «Манчестер Сити».

«Матч с «Манчестер Сити» был тяжёлым для обеих команд. Мы потерпели поражение, но никто бы не удивился, если бы всё закончилось ничьей.

В решающие моменты нам не везло, но это абсолютно нормально. Везение не всегда на твоей стороне. На «Энфилде» «Сити» не реализовал пенальти. Тогда мы могли проиграть.

«Ливерпуль» никогда не был на одном уровне с «Манчестер Сити» с тех пор, как я работаю здесь. Мы обыгрывали их, но «Сити» всё равно был лучше. Сейчас 50 на 50», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

«Ливерпуль», набрав 54 очка, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Манчестер Сити» (50) — второе.