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«Валенсия» с Черышевым проиграла «Алавесу» в чемпионате Испании

«Валенсия» с Черышевым проиграла «Алавесу» в чемпионате Испании
Футбол / Испания

В матче 18-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Валенсию». Встреча прошла в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо, отличившийся на 14-й минуте. В середине первого тайма нападающий «Алавеса» Борха Гонсалес сравнял счёт. Победный гол до перерыва забил хавбек Томас Пина.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев провёл на поле весь матч.

«Алавес», набрав 31 очко, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Валенсия» (22) — 11-е.

В следующем туре испанского первенства «Алавес» на выезде сыграет с «Жироной», а «Валенсия» дома примет «Вальядолид». Оба матча состоятся 12 января.

Испания - Примера. 18-й тур
05 января 2019, суббота. 18:15 МСК
Алавес
Витория
2:1
Валенсия
Валенсия
0:1 – Парехо – 14, 1:1 – Гонсалес – 21, 2:1 – Пина – 45+2
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