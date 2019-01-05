Кудичини: Фабрегас — уникальный футболист на своей позиции

Помощник главного тренера «Челси» Карло Кудичини поделился мнением о полузащитнике Сеске Фабрегасе. Ранее сообщалось, что для 31-летнего испанца домашний матч 1/32 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (2:0) станет последним в составе лондонского клуба.

«Если это была последняя игра Фабрегаса, то хорошо, что он провёл её перед своими болельщиками и получил тёплый приём. Но сейчас мне ничего не известно об этом.

Сеск — уникальный футболист на своей позиции, обладающий невероятным видением поля, что позволяет ему доставлять мяч партнёрам, где бы они ни находились. Мало кто может сравниться с ним в этом умении. Думаю, он единственный в своём роде.

Фабрегас являлся важнейшим игроком любого клуба, за который выступал на протяжении карьеры, он принёс много пользы нашей команде. Это несомненно игрок топ-уровня», — приводит слова Кудичини пресс-служба лондонского клуба.

Сеск перешёл в «Челси» из «Барселоны» летом 2014 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги хавбек принял участие в 6 матчах.

Ожидается, что испанец продолжит карьеру в «Монако».